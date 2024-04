Muere el influencer Alfredo Flores, el «Viejón Agrio», a los 65 años de edad

Las condolencias y mensajes de apoyo no se hicieron esperar, inundando las redes sociales con muestras de cariño hacia la familia, amigos y seres cercanos de Flores Salazar.

La familia no dudó en agradecer

Por su parte, Janet Pavlovich, esposa de Flores, habló sobre las muestras de cariño que recibió por parte de seres queridos y personas que seguían de cerca la página de su esposo.

«Muchas gracias a todos por sus mensajes de cariño hacia mi viejo y mi familia», relató Janet en el escrito que publicó a través de Facebook.

Su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y en el impacto que dejó en las causas que defendió, como bien destacó su esposa.

«Estoy tratando de regréselos, pero no me ha sido posible en algún momento los regreso todos. Por el momento no puedo y así, se fue mi viejón», finalizó.