Luto en el fútbol inglés por la muerte de George Eastham, campeón del mundo en 1966

El mundo del deporte está de luto tras la confirmación del fallecimiento de George Eastham, una de las leyendas del fútbol inglés.

La Federación Inglesa de Fútbol informó que Eastham, campeón del mundo en 1966, murió a los 88 años.

“Nos entristece saber del fallecimiento de George Eastham OBE a la edad de 88 años».

«George ganó 19 partidos internacionales en su carrera ThreeLions y fue miembro de nuestro 1966 FIFA World Cup equipo ganador».

We’re saddened to hear of the passing of George Eastham OBE at the age of 88.

George won 19 caps in his #ThreeLions career and was a member of our 1966 @FIFAWorldCup-winning squad.

Our condolences go to George’s family and friends. pic.twitter.com/aNfgSlfu9r

