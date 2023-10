Muere el famoso actor Richard Moll a la edad de 80 años

Su partida se dio a conocer este viernes 27 de octubre, de acuerdo al portal de la agencia de noticias de The Associated Press.

Además tuvo pequeños papeles en ‘Los Picapiedra’ de 1994, la comedia de Arnold Schwarzenegger ‘Jingle All the Way’ y ‘Scary Movie 2’.

También prestó su voz a Scorpion en ‘Spider-Man: The Animated Series’ de la década de 1990.

Tales como ‘Batman: The Animated Series’ como Harvey Dent y apareció en películas de terror como ‘Ghost Shark’ (2013) y ‘Slay Belles’ (2018).

Sin embargo, el imponente actor, el cual medía 6 pies y 8 pulgadas, no participó en el reinicio de la serie de ‘Night Court’.

Donde después se convirtió en oficial adjunto de libertad condicional en el condado de Alameda, según información de The Associated Press.

Un legado familiar

Según el portal de The Associated Press, a Moll le sobreviven sus hijos, Chloe y Mason Moll; ex esposa, Susan Moll; y sus hijastros Cassandra Card y Morgan Ostling.

La muerte de Richard Moll deja un vacío en la industria del entretenimiento, recorando a los fans su memorable papel como ‘Bull’ Shannon en ‘Night Court’ y su versatilidad en la pantalla.

A pesar de sus inicios poco convencionales en la actuación, Moll demostró que con determinación y pasión, se puede lograr un impacto duradero en la industria.

Tras su partida su legado continuará vivo a través de sus actuaciones y en la memoria de aquellos que disfrutaron de su trabajo a lo largo de los años.