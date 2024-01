Muere Franz Beckenbauer, leyenda de fútbol alemán

Problemas de salud

De acuerdo con la información de The Associated Press, en los últimos años, el ex grande del Bayern de Múnich tuvo problemas de salud.

Su familia no confirmó una causa de muerte, pero todo apunta a que sus problemas de salud fueron la razón.

Beckenbauer llevaba años retirado en Salzburgo (Austria), cerca de su Baviera natal. Su precaria salud había limitado mucho sus apariciones en público.

Cuando cumplió 75 años, en 2020 en plena pandemia del covid-19, Beckenbauer habló de la muerte y su futuro fallecimiento en un documental.