Muere el esposo de la presentadora Linda Cruz a semanas de contraer matrimonio

La presentadora deportiva Linda Cruz, vivió momentos de dolor después de darse a conocer que su esposo José Miguel Espinal, murió.

De acuerdo con la información que revelaron, la periodista fue quien confirmó la terrible noticia que vivió y detalló que se encuentra con el corazón roto.

Al momento, se conoce que el deceso ocurrió este 5 de diciembre y fue la presentadora la encargada de informar donde serán los servicios fúnebres.

Por el momento, se desconoce la causa de muerte del esposo de la presentadora. Por redes sociales, recibió varios mensajes de apoyo.

En una impactante noticia que ha conmocionado a la comunidad, la reconocida presentadora deportiva Linda Cruz enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.

Por medio de redes sociales, la conductora no dudó en expresar su sentir ante la muerte de su esposo, el piloto José Miguel Espinal.

«Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban?», anunció.

«Esto no es un adiós, es un hasta pronto. No lo entiendo, pero acepto y respeto la voluntad de Dios, estoy segura que ya cumpliste aquí la misión que Dios tenía para ti», añadió.