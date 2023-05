Logró la batalla contra el cáncer de colón

Por su parte el medio de El País dio a conocer que Antonio Gala llegó a enfrentarse a una enfermedad terminal, «Padezco un cáncer de difícil extirpación. Y estoy sometido, para tratar de librarme, a un largo puteo, que es igual que una guerra de la que soy el campo de batalla», habría dicho él mismo. No fue hasta el 2015 que el dramaturgo expresó que «Los médicos me han declarado libre del cáncer de colon».

Tras anunciarse su fallecimiento las condolencias aparecieron de inmediato, «Hoy no tengo palabras , las lágrimas no me dejan hablar. Se va parte muy importante de la literatura española», «‘La felicidad es darse cuenta de que nada es demasiado importante’. Antonio Gala, gracias por todo el legado que nos dejas. D.E.P», «No tengo palabras para expresar la profunda tristeza que me ha inundado al conocer la noticia de la muerte de Don Antonio Gala». Archivado como: Muere escritor Antonio Gala.