Muere el suegro de Lady Di, Mohamed Al-Fayed.

La polémica sobre la muerte de Lady Di

Al Fayed estaba convencido de que Dodi y Diana habían sido asesinados en una conspiración ideada por el príncipe Felipe, marido de la Reina Isabel II.

Sostuvo que la familia real organizó el accidente porque no les gustaba que Diana saliera con un egipcio, según The Associated Press.

Al Fayed afirmó que Diana estaba embarazada y planeaba casarse con Dodi y que la familia real no podía tolerar que la princesa se casara con un musulmán.

La investigación concluyó que Diana y Dodi murieron debido a las acciones imprudentes de su conductor y los paparazzi que perseguían a la pareja.