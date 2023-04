La policía no identificó a la víctima, pero MobileCoin confirmó la muerte de Lee en respuesta a un correo electrónico de The Associated Press el miércoles. “Nuestro querido amigo y colega, Bob Lee, falleció ayer a la edad de 43 años, sobrevivido por una familia amorosa y una colección de amigos y colaboradores cercanos”, dijo el CEO de MobileCoin, Josh Goldbard, en un comunicado según informó CNN .

La declaración de la policía no proporcionó ningún detalle sobre las circunstancias del apuñalamiento. “Esta es una investigación abierta y activa. Por esa razón, no divulgamos más información”, dijo en un correo electrónico el oficial Niccole Pacchetti, oficial de información pública. “Proporcionaremos más detalles cuando estén disponibles”.

Muere el ejecutivo Bob Lee: Usuarios de las redes sociales expresan su inconformidad y lamentan los hechos

A través de redes sociales, miles de internautas se encuentran devastados y bastante impactados ante la inesperada noticia, y a través de Twitter, hay personas que han estado mostrando su descontento hacia los hechos y el porque no está claro aún quien fue el culpable. “Parece que el movimiento #DefundThePolice está funcionando exactamente como estaba previsto”.

“Él era mi amigo. Uno de los seres humanos más generosos, amables y considerados de todos los tiempos, no puedo creerlo”, “”Horrible. No sé por qué alguien querría seguir viviendo allí”, “Eso suena súper sospechoso. No voy a mentir”, “Un ser humano único que merecía mucho más que esto. Descansa amigo”, “Tan triste y, por supuesto, no se han encontrado sospechosos. Qué tragedia”, expresaron diversos usuarios en Twitter.