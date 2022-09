Dirigió Viernes loco y El abismo negro

Conocido por ser parte de Disney

¿Cuándo murió en realidad? Gary Nelson, el director detrás de las exitosas películas de Disney de la década de 1970 Freaky Friday y The Black Hole , entre otras, falleció a principios de este año. El medio de cine The Hollywood Reporter trae la confirmación sobre la muerte de Nelson. El hijo de Nelson, Garrett, confirmó la noticia, revelando que Gary falleció en Las Vegas por causas naturales, tenía 87 años al momento de su muerte. Le sobrevivieron sus hijos Garrett y Blue, y le precedieron en la muerte su esposa durante 52 años, Meredith. ¡Había muerto meses atrás! El hijo de Nelson, Garrett, confirmó la muerte de su padre, de acuerdo con The Hollywood Reporter, pero en e realidad el fallecimiento ocurrió el 25 de mayo, aunque nunca se reveló ninguna noticia de que sucediera durante el verano, hasta ahora que ya se ha dado a conocer. Antes de convertirse en un niño prodigio para Disney, Gary Nelson se inició en la dirección con trabajo como AD, luego pasó a dirigir programas de televisión que incluyen Have Gun – Will Travel, The Andy Griffith Show, Gilligan’s Island, The Doris Day Show y otros.

Se volvió 'una estrella' de Disney Los proyectos que Nelson dirigió y con los que muchos están familiarizados son quizás su trabajo de Disney, incluido el Freak Friday original protagonizado por Barbara Harris y Jodie Foster como madre e hija que intercambian cuerpos, que años después fue adaptada a una versión más 'actual'. The Black Hole de 1979 , fue un éxito de ciencia ficción de culto protagonizado por Anthony Perkins y Robert Forster. Sin embargo, su trabajo con Disney no terminó ahí, ya que también dirigió ocho episodios de The Magical World of Disney.

Gary Nelson: Recibió muchos reconocimientos Aunque tenía más de cien créditos a su nombre, Nelson solo sería nominado para un premio con un proyecto, la miniserie de televisión de 1977 Washington: Behind Closed Doors , una serie inspirada en la Casa Blanca de Nixon. Nelson sería nominado a un Primetime Emmy en la categoría de Mejor dirección en una serie dramática por su trabajo en el programa. Sin embargo, los créditos de Nelson fueron extensos con temporadas dirigiendo Seven Brides for Seven Brothers, McClain’s Law, Love, American Style, McMillan & Wife, Nanny and the Professor y Gomer Pyle. Su último trabajo como director fue para la serie de televisión Kyle Chandler Early Edition a finales de los 90 y principios de los 2000.

Gary Nelson: Su hijo confirma su muerte De acuerdo con The Hollywood Reporter, el hijo de Gary Nelson informó que el pasado 25 de mayo falleció en Las Vegas por causas naturales. El anuncio de la muerte de su padre coincidiría con el festejo de la D23, convención dónde el The Walt Disney Company da a conocer sus futuros proyectos. Llegados los 80 Nelson se apartó del cine, y finalmente accedió a la jubilación a mediados de la década siguiente, dejando en su haber un puñado de encargos televisivos. Se mantuvo con su familia, hasta el día de su muerte en mayo pasado.