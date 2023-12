Luto en la música, muere el compositor de BTS y Beck, Bram Inscore por presunto suicidio

Muere el compositor Bram Inscore

A lo largo de su destacada carrera, contribuyó de manera significativa a éxitos como «Youth» de Troye Sivan, «Don’t Give Up on Me» de Andy Grammer y «Louder Than Bombs» de BTS.

«Una profunda compasión y un ingenio mordaz estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó elogios ni aprobación», continuaron los familiares.

«Era verdaderamente un espíritu único y, aunque su alma abandonó su cuerpo, vivirá para siempre en su música», finalizan el comunicado.

Su huella en la industria se extiende a colaboraciones con diversos artistas, entre ellos Rina Sawayama, Hayley Kiyoko, Allie X, Duncan Laurence y Mayer Hawthorne.