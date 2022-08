A través de redes sociales, los fanáticos del comediante no han dejado de enviar mensajes de apoyo y solidarizándose con la familia de Ray, al igual, declararon que se encuentran entristecidos por la inesperada muerte del artista. En su última fotografía en redes sociales, declararon su sentir al respecto y señalaron que su legado perdurará.

¿Cuál es la causa de muerte?

Tras darse a conocer la muerte de Teddy Ray, las dudas y cuestionamientos no han dejado de surgir debido a que fue una inesperada pérdida. De acuerdo con los reportes, la causa de muerte del comediante aún no ha sido revelada, por lo que se desconocen los sucesos que ocurrieron, informó The Sun; recientemente, Ray había estado disfrutando de su cumpleaños número 32.

En ningún momento, el comediante dio a conocer que se encontrara delicado de salud o pasando por una mala racha, por lo que los fanáticos siguen preguntándose que pasó con Teddy Ray. A través de la última fotografía que compartió en redes sociales, las condolencias hacia la familia del cómico no han dejado de llegar y por supuesto, las despedidas por parte de sus amigos y compañeros siguen apareciendo.