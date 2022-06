Muere de forma repentina el comediante de 32 años Nick Nemeroff

Fallece comediante de 32 años y su familia da a conocer la noticia

Revelan detalles de su muerte

Así es como le dan el ‘último adiós’ a Nick Nemeroff

Muere el comediante Nick Nemeroff. La noticia del fallecimiento del comediante Nick Nemeroff tiene a todos sus fanáticos boquiabiertos, a los 32 años el chico de los ‘Stand Up’ dejó este mundo. Fue éste lunes que la familia dio el comunicado a través de su cuenta de Instagram, publicando una foto de él y un texto a lado.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro amado hermano Nick Nemeroff. La dedicación de Nick a la comedia standup fue formidable y produjo resultados sorprendentes”, se lee el comunicado en Instagram, el cual hasta el momento, cuenta con casi 5,000 likes y cientos de comentarios por parte de los fans, en donde le dejaron sus condolencias.

Muere el comediante Nick Nemeroff: Se desconocen los motivos de su muerte

Hasta el momento no se han revelado la causa de su muerte. Sin embargo, el portal CBC News en Canadá, reveló que su manager se limitó a decir que Nick “murió mientras dormía”. El ‘standupero’ hizo apariciones en “Conan”, actuó en el festival Just For Laughs en Montreal y formó parte de “The New Wave of Standup” de CBC Gem.

De acuerdo al portal The Sun Nemeroff fue visto recientemente en la temporada 2 de “Roast Battle Canada” de CTV Comedy. Su primer album de comedia fue todo un éxito, y lo colocó en una posición alta de la comedia. “The Pursuit of Comedy Has Ruined My Life”, el cual fue lanzado en 2020 y lo llevó a ser nominado al Premio Juno en 2021 por álbum de comedia del año. Archivado como: Muere el comediante Nick Nemeroff