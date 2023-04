No solamente hizo participaciones estelares en la televisión, si no que en el teatro obtuvo un gran reconocimiento. Por otro lado, Mauro también formó parte del grupo musical ‘La Cabra Mecánica’, y apareció en diversas películas, era considerado multifacético, indicó ‘La Vanguardia’ .

La gente no se puede creer la noticia

En redes sociales, los internautas no tardaron en expresar sus condolencias sobre la repentina muerte de Don Mauro, de quien no se ha revelado el motivo de su muerte. “No me lo puedo creer, me avisó mi amigo y estoy flipando, descanse en paz amigo”, dijo un usuario.

“Me quedo sin palabras. Abrazo de gol profe, haz reír mucho allí arriba. DEP”, “Me acabo de enterar y estoy flipando muchísimo”, “Descansa en paz, estoy que no me lo puedo creer , estabas tan lleno de vida….”, “No me puedo creer que te hayas ido tan pronto. Haz reír mucho en el cielo, Mauro. Te echaremos de menos”.