Muere el cantante Toby Keith a los 62 años tras luchar contra grave enfermedad

Se destacó por su patriotismo en canciones como «Courtesy of the Red, White and Blue» después del 11 de septiembre, y por melodías divertidas como «I Love This Bar».

Las otras pasiones de Toby

Entre los 20 éxitos número uno en Billboard de Keith se incluyen «How Do You Like Me Now?!», «Should’ve Been a Cowboy», «As Good As I Once Was» y «My List».

Antes de iniciar su carrera como cantante, Keith desempeñó labores como matón en los campos petroleros de Oklahoma y participó en el fútbol semiprofesional.

«Escribo sobre la vida, canto sobre la vida y no analizo demasiado las cosas», dijo Keith a The Associated Press en 2001, tras el éxito de su canción «I’m Just Talking About Tonight».

Keith aprendió buenas lecciones en los florecientes campos petroleros, lo que lo fortaleció, pero también le mostró el valor del dinero.