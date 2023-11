Muere el cantante Sean Martin, vocalista de la banda The Night Café a los 26 años

Muere el cantante Sean Martin

La banda dio a conocer la noticia

¿Qué fue lo que pasó?

La banda inglesa de indie pop, The Night Café, ha anunciado el fallecimiento «repentino» del cantante y guitarrista Sean Martin.

Sean Martin, miembro destacado de la banda, ha dejado un vacío irremplazable en el mundo de la música.

La noticia conmocionó a los fanáticos y seguidores de la banda, quienes lamentan profundamente la pérdida de un talento tan prometedor.

La banda, a través de un comunicado oficial, compartió la triste noticia, destacando la importancia de Sean.

Inicio de The Night Café

En 2014, The Night Café se formó como banda y se destacó en la escena independiente británica con su EP debut «Get Away From The Feeling» en 2017.

Durante su trayecto, respaldaron a músicos como Blaenavon y Sundara Karma, al mismo tiempo que se embarcaron en múltiples giras.

Finalmente, en el año 2019, dieron a luz a su álbum inaugural, denominado «0151.»

Este lanzamiento marcó un hito significativo en su carrera y consolidó aún más su posición en la escena musical independiente.