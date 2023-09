Famoso cantante Jimmy Buffet muere a los 76 años

El comunicado compartido en el sitio web, no logró revelar cuál fue la causa de su muerte ni el lugar en el que partió el cantante.

Todo esto mientras un salero parece estar fuera de lugar, un símbolo de las pequeñas imperfecciones de la vida que no importan en ‘Margaritaville’.

‘Margaritaville’, exitosa canción de Buffett, lanzada el 14 de febrero de 1977, no solo se convirtió en un himno musical.

El éxito de Margaritaville

Spin Magazine describió la canción como una meditación sobre la inercia de vivir en la playa, donde las olas siguen llegando, sin importar si son observadas o no.

Esta famosa canción de Jimmy Buffett forma parte de su álbum llamado ‘Changes in Latitudes, Changes in Attitudes’.

El tema fue un increíble éxito para el cantante el cual logro alcanzar el puesto número 8 en la lista de Billboard Hot 100.

Además de que fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2016 debido a su importancia cultural e histórica.