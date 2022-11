Muere el cantante Jaime ‘Manito’ Johnson.

La familia del también compositor confirmó la noticia.

El cantante originario de Panamá logró su gran éxito tras cantar en español e inglés.

Muere cantante Jaime Johnson. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones a personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo, pues en lo que va del año hemos sido conocedores sobre las muertes que han ocurrido dentro de la música, ahora despiden a un legendario artista de la música country.

Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha dado a conocer la sensible noticia del fallecimiento de un querido cantante y compositor latino a sus 91 años de edad, es momento que se desconoce la causa de muerte.

Muere el cantante Jaime ‘Manito’ Johnson

Jaime Johnson nació un 27 de marzo de 1931 y es originario de Panamá, la partida del querido cantante deja a varios corazones completamente devastados y un gran vacío en sus más grandes y fieles seguidores. Su atribución dentro de la música popular de los Combos Nacionales marcó un antes y un después.

Fue a través de un comunicado que la familia del cantante panameño confirmaron la lamentable noticia, agradecieron la preocupación y cada una de las oraciones elevadas hacía el cielo de sus allegados ante el estado de salud del también compositor latino. Archivado como: Muere cantante Jaime Johnson.