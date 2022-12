Destacable artista

Quentin también fue nombrado semifinalista en las audiciones nacionales de cantantes clásicos y en la competencia nacional de ópera lírica de Nueva York. En 2013, el Sr. Lee se unió a Opera Collective of New York y su asociación con MTA Music Under New York.

En el invierno de 2012, Quentin Lee recibió una Licenciatura en Música en Interpretación Vocal de la Universidad del Norte de Arizona. Mientras estuvo en la NAU, el Sr. Lee ocupó un puesto docente en la Escuela de Música de Flagstaff, fue miembro de la Cardinal Key Honor Society, Phi Mu Alpha Sinfonia y solista y corista del coro Shrine of the Ages, con quien actuó en Sudáfrica. , Carnegie Hall New York, y en varias conferencias ACDA