Muere el cantante de folk, Roger Whittaker a los 87 años

Un Adiós al Maestro del Folk

Con una trayectoria musical rica en éxitos, Whittaker dejó una huella indeleble en la industria de la música. Además de «Durham Town».

Su repertorio incluyó temas icónicos como «The Last Farewell» y «New World in the Morning», logrando vender casi 50 millones de discos alrededor del mundo, según datos de su sitio web.

Cabe recordar que su camino hacia la fama comenzó en los clubes de música folk, donde Whittaker estableció su presencia artística.

A lo largo de su carrera, su versatilidad musical se hizo evidente, permitiéndole colaborar en duetos memorables como «Skye Boat Song», junto a Des O’Connor en 1986.