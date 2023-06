Confirman el deceso Bobby Osborne

Por medio de un comunicado revelaron la trágica noticia

«Nos entristece profundamente», informó la Hazard Community and Technical College

EL MUNDO DE LA MÚSICA ESTÁ DE LUTO. El cantante de bluegrass, Bobby Osborne, murió a los 91 años de edad. La triste noticia se dio a conocer por parte de la Hazard Community and Technical College, donde impartió clases y revelaron cuándo ocurrió el trágico suceso. Tras la noticia, llegaron mensajes de apoyo y solidaridad ante los hechos ocurridos.

Osborne, fue uno de los nombres más reconocidos y venerados en el mundo de la música bluegrass. Con más de siete décadas en la industria, El músico dejó un legado duradero que influyó en generaciones de músicos y ha ayudado a definir el sonido del bluegrass moderno. Por ello, su muerte causó un fuerte golpe en la industria, donde se consolidó.

MUERE BOBBY OSBORNE

El músico de bluegrass, Bobby Osborne, quien ayudó a popularizar la canción “Rocky Top”, murió la madrugada del martes, según un comunicado de la universidad donde trabajaba e informó la agencia The Associated Press. El escrito fue presentado en la página oficial de Facebook de la Hazard Community and Technical College.

«El Hazard Community and Technical College (HCTC) se une a la región este de Kentucky, junto con la comunidad musical de Bluegrass, para lamentar la muerte de Bobby Osborne», declaró un post de Facebook. A través de un recorrido por su historia, la escuela habló sobre el gran trabajo de Osborne en la música.