Muere boxeador Ken Buchanan. El mundo de los deportes de se encuentra de luto , ya que este sábado se dió a conocer la sensible muerte de uno de los boxeadores más reconocidos. Inmediatamente, a través de las redes sociales, cientos de usuarios lamentaron la terrible noticia debido a que no se esperaban esta situación.

Muere boxeador Ken Buchanan: Padecía demencia

Cabe recordar que fue su propio hijo quien reveló el año pasado que el ex boxeador padecía demencia y vivía en un hogar de ancianos, por lo que puede ser una de las causas de su muerte. Ante esta situación, Buchanan terminó su carrera con un récord de victorias y derrotas de 61-8, según The Associated Press.

Durante su carrera como boxeador, el hoy occiso ganó el título de peso ligero de la AMB en 1970 al derrotar a Ismael Laguna en una famosa pelea en Puerto Rico y sumó la corona del CMB al año siguiente con la victoria sobre Rubén Navarro.Buchanan peleó por última vez en 1982. El año pasado se inauguró una estatua de él en su ciudad natal de Edimburgo. Archivado como: Muere boxeador Ken Buchanan