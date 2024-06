Muere el actor y productor Ron Simons a los 63 años de edad

Ron Simons falleció a los 63 años

Ganador de cuatro premios Tony

Productor y actor en Broadway

El actor y productor Ron Simons, ganador de cuatro premios Tony (los Oscar del teatro), murió a los 63 años de edad.

Lo anterior lo informó este viernes 14 de junio The Hollywood Reporter (THR).

SimonSays Entertainment, la productora del actor, confirmó que Simons murió este miércoles 12 de junio.

Sin embargo, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. Que en paz descanse.

Una destacada trayectoria artística

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento inesperado de nuestro querido, muy creativo y muy buen amigo, Ronald Keith Simons…».

«Los detalles del funeral se publicarán próximamente”, escribió la productora en un comunicado en Facebook.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Muere famoso cantante y sus colegas quedan destrozados

Ron Simons estuvo detrás de numerosas producciones de Broadway, de acuerdo con información de Efe.

Entre estas puestas en escena se encuentran ‘Porgy and Bess’, ‘A Gentleman’s Guide to Love and Murder’ y ‘Jitney’.