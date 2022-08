Muere el actor William Reynolds a los 90 años (FOTOS)

Muere actor William Reynolds: Se volvió altamente reconocido

Al parecer William Reynolds se sentía muy cómodo con el elenco y producción de este programa de televisión, pues estuvo presente durante seis temporadas que duró el show, el cual, acabó su participación cuando la serie se dio por concluida.

La lista de programas en los que Reynolds apareció son bastante largas, y todos son en la década de los 60. Se le atribuyen papeles en películas como The Battle at Apache Pass, Francis Goes to West Point, The Mississippi Gambler, Gunsmoke, There’s Always Tomorrow, Away All Boats y The Land Unknown.