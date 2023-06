Luto en el mundo de Hollywood

Pierde la vida destacado actor

Tuvo destacadas interpretaciones

El mundo de los espectáculos se encuentra de luto, ya que se dió a conocer que muere el actor de carácter mexicano Sergio Calderón a los 77 años de edad. Se destacó en Hollywood tras aparecer en reconocidos filmes como “Hombres de negro” en donde interpreta al “cabeza en un palo” al inicio de la película.

De igual manera, interpretó a el capitán Villanueva en “Piratas del Caribe 3: en el fin del mundo” de 2007, hasta el momento no se ha dado a conocer las verdaderas causas de su muerte. Sin embargo, se reveló que perdió la vida la mañana de este miércoles rodeado de su familia, según a su vocero.

Dan a conocer inesperada muerte

Cabe recordar que el actor estuvo internado en un hospital debido a que sufrió un ataque de neumonía, a pesar de eso aún no se ha confirmado si en realidad esa fue la causa de su muerte. Otros créditos notables de los actores incluyen «Duck, You Sucker!» de Sergio Leone. (1971), en la que Calderón interpretó a un revolucionario mexicano, según el portal The Wrap.

La noticia de la muerte de Sergio Calderón ha conmocionado a la industria del cine y a sus seguidores en todo el mundo. Aunque aún no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento, se informó que el actor perdió la vida en la mañana del miércoles, rodeado de su amada familia, según su vocero. La noticia ha dejado a sus colegas, amigos y admiradores en estado de shock, recordando con cariño su talento, su profesionalismo y su carisma único.