Fue a través de The New York Post que hace pocos minutos se confirmó la triste noticia del actor que hizo reír a millones de personas desde la década de los 80.

Muere el actor Paul Reubens: Las obras de teatro que dirigió y en las que actuó

Otras de las obras en las que participó durante su juventud fueron Brookside Junior High, apareció en The Players en «The Riot Act», «Camelot» y «On A Clear Day You Can See Forever».

«La gran aventura de Pee Wee», «Pee-Wee’s Play House», «Pee-Wee Herman Show’ son algunas de las secuelas de dicho personaje que interpretó el fallecido actor, indicó CNN.

Además de desarrollar sus habilidades como actor, también empezó a dirigir obras, tales como «The Comedy of Errors», «My Fair Lady» y «Guys and Dolls».