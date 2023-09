Muere el actor Nashawn Breedlove, a los 46 años; trabajó junto a Eminem

Un miembro cercano a la familia confirmó la trágica noticia, destacando la pérdida del querido actor y cantante de rap. La causa de muerte no se reveló en el escrito.

En la información que proporcionaron al medio de comunicación, destacaron que la causa de muerte no se reveló y los familiares desconocen que ocurrió con el cantante.

Uno de ellos fue el rapero Mickey Factz, quien no dudó en compartir un video de Breedlove utilizando el video del cantante enfrentando a Eminem.

«Triste de escuchar esta noticia»

Muchos destacan los buenos momentos compartidos con el artista y el impacto que tuvo en sus vidas, señalando el gran cariño que le tienen.

Celebridades de la música y el cine han expresado su tristeza y su admiración por el legado que dejó, además de la humildad que le caracterizaba.

«Conocí a Ox cuando éramos adolescentes. Estaba en un grupo llamado The Now. El grupo de raperos más increíbles que he conocido en mi maldita vida», señaló Datin.

«Vencieron a mi grupo en una competencia de exhibición, pero fueron humildes y geniales. Tenía grandes esperanzas en ese hombre. Triste escuchar esta noticia», finalizó.