Muere el actor de Broadway, Michael McGrath a los 65 años

McGrath, reconocido por su destacada actuación en musicales estrafalarios y agradables, así como por su galardonada participación en «Nice Work If You Can Get It».

Ganador del premio Tony

Uno de los momentos más destacados en la carrera de McGrath fue su interpretación del sabio Cookie McGee en «Nice Work If You Can Get It»,

Cabe mencionar que su destacada interpretación le valió el premio Tony al mejor actor en un papel musical destacado en 2012.

Esta producción, que contó con la participación estelar de Matthew Broderick y Kelli O’Hara, demostró el talento excepcional de McGrath.

Además de su brillante actuación en «Nice Work If You Can Get It», McGrath también dejó su huella en otros espectáculos memorables, como «Plaza Suite», «She Loves Me», «Tootsie» y «Spamalot».