Estuvo nominado al Premio Oscar

Participó en películas como Godzilla y X-men

¿Cuál fue la causa de muerte?

Michael Lerner, quien obtuvo una nominación al Premio de la Academia por su papel en Barton Fink, murió este fin de semana. Tenía 81 años. La noticia de la muerte de Lerner provino de su sobrino, el actor de Goldberg , Sam Lerner. Todos están devastados.

Sam Lerner rindió homenaje a su tío en una publicación de Instagram el domingo por la tarde. No dio mucha información a cerca de cómo habpia pérdido la vida al nominado al Óscar. Aún así, muchos fanaticos pudieron despedirse y dejar sus condolencias.

¡Anuncian su muerte!

“Perdimos una leyenda anoche. Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mí”, escribió Lerner en Instagram. “Sus historias siempre me inspiraron y me enamoraron de la actuación. Era el tipo más genial, más confiado y talentoso, y el hecho de que fuera de mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que lo conocen saben lo loco que estaba, de la mejor manera”.

Lerner trabajó extensamente como actor de carácter que apareció en la nueva versión de The Postman Always Rings Twice y Eight Men Out,entre otros. Interpretó al jefe de estudio Jack Lipnick en Barton Fink de 1991, obtuvo una nominación al Oscar y continuó colaborando con los hermanos Coen.