Muere ahogado el actor de ‘FRIENDS’ Matthew Perry a los 54 años

Su papel en Friends

La serie de Friends ha sido una de las más exitosas y queridas por los televidentes estadounidenses e internacionales.

Perry entró en Friends con tan solo 24 años de edad y se consolidó como uno de los favoritos.

Los fanáticos adoraban su personaje, así como su actuación, y seguidores de todo el mundo han recreado y parodiado sus gestos y líneas.

También tuvo participación en programas de televisión como omo ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge», etc.