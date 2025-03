Muere Mark Dobies actor de ‘One Life to Live’ a los 65 años

«Mark, un padre amoroso, un deportista consumado y un actor talentoso, vivió una vida llena de pasión, perseverancia y amor», dijeron.

«La calidez, la generosidad y el espíritu aventurero de Mark serán profundamente extrañados por todos los que lo conocieron y amaron», añaden.

«Su legado perdura en las vidas que tocó y en el amor que brindó con tanta generosidad», señala el obituario.

«Que vuele alto como sus pájaros al cielo», concluye el mensaje.

R.I.P. Mark Dobies: ‘Guiding Light’ and ‘One Life to Live’ actor dead at 65 https://t.co/upo6qQ1PEx pic.twitter.com/R4XxasZQ0y

— Decider (@decider) March 20, 2025