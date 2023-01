Muere el actor Kevin O’Neal, hermano de Ryan O’Neal (FOTOS)

Se desarrolló en diferentes facetas del arte

Cabe resaltar que de acuerdo con el portal Deadline, Kevin construyó una carrera como actor, sin embargo las cosas no salieron como esperaba y no fue tan conocido. El sobrino de Kevin, escribió también que no solo se dedicaba a la actuación, si no que exploró otras facetas:

“Kevin era actor, escritor y productor. Una de las grandes risas de la película clásica “¿Qué pasa, doc?” vino después de que Kevin le dijo al juez. Cuando Kevin entraba en una habitación, lo escuchabas antes de verlo”. Archivado como: Muere el actor Kevin O’Neal