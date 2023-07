Deyle apareció en más de 100 comerciales de televisión, vendiendo productos desde Skippy Peanut Butter y Kraft Macaroni & Cheese hasta Just for Men Hair Color, informó el medio estadounidense dedicado al cine y televisión Deadline . ARCHIVADO COMO: Muere actor John Deyle

Muere actor John Deyle: Su familia

Además de su papel como Mr. Science durante la temporada inaugural de «Late Night» de O’Brien en 1993, Deyle apareció en «Law and Order» y «Law and Order: SVU». También tuvo papeles en telenovelas vespertinas como «One Life to Live» y «All My Children», informó el sitio web de noticias de entretenimiento.

Además de su esposa, escritora y curadora de arte con quien se casó en 1991, los sobrevivientes incluyen a su hijo, Oleg; su hermana, Kathryn; cuñado Ben; tía Marylin; sobrinos Stephen, Brian y Jay; y una sobrina llamada Érica. ARCHIVADO COMO: Muere actor John Deyle