Muere el actor Jesús Barreda a los 60 años (FOTOS)

Muere el actor Jesús Barreda y manda despedida a sus seguidores

El actor se encargaba de darle la voz a diversos personajes entre ellos Cat Noir de la serie infantil ‘Miraculous: Las aventuras de Lady Bug’, Panda en ‘Osos Escandalosos’, Pops en ‘Un Show más’, Carlos en ‘The Crown’ e incluso Jesse de ‘Tha Last Of Us 2’.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que un mensaje despidiéndose de sus seguidores con el personaje de Cat Noir se hizo presente. “Hola chicos…estoy en una misión secreta en el cielo, cuidando a los gatitos…. portaos bien y sed buenos que os estaré vigilando desde las nubes. DEP”. Archivo: Muere el actor Jesús Barreda