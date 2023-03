Conforme a que se fueron presentando los detalles sobre el fallecimiento de la estrella de televisión, New York Post informó que el actor estuvo bastante grave tras haber padecido cáncer de pulmón, este se le había diagnosticado hace seis meses, indicó la fuente.

Un comunicado que emitió el hijo de Gunter a través de un video para TMZ, expresa las siguientes palabras: “Hoy es un día muy triste, y este es un video muy difícil para mí, ya lo he hecho muchas veces. Lo diré como lo digo”, comenzó diciendo René.

Muere el actor Gunter Nezhoda: Tenía la esperanza de que pronto se recuperara

René, hijo del actor, reveló que tenía la ‘esperanza’ de que su padre se recuperara de ésta terrible enfermedad, pues la gente le preguntaba diariamente que cómo se encontraba. Sin embargo, al no ver mejoría, comenzó a buscar ayuda y apoyo. “Realmente no ha hablado de nada porque lo mantuvimos en privado y pensamos que se iba a recuperar por completo, pero desafortunadamente no lo hizo”, comentó.

Además, René comentó que su hermano Ricky, se encontraba con su padre al momento de declarársele muerto: “Tenía 67 años y todo el amor que ustedes le han mostrado y el apoyo que realmente apreció eso. Espero que esté allá arriba en el cielo con mi mamá, bailando de nuevo sin más dolor”. “De todos modos, gracias por todo el amor y todo lo demás, pero hoy es un día triste”, dijo en unas desgarradoras declaraciones para su cuenta de Twitter (VER EL VIDEO).