El actor estadounidense Frederic Forrest, quien destacó en las películas Apocalypse Now y The Rose, falleció anoche a los 86 años. La lamentable noticia fue confirmada por la actriz Bette Midler. Continuó actuando en docenas de películas a lo largo de los años 80, 90 y principios de los 2000.

Trabajó con Coppola

Como Jay «Chef» Hicks en «Apocalypse Now» de Francis Ford Coppola, Forrestt interpretó al ex chef de Nueva Orleans herido en el bote patrullero que delira «No vine aquí para esto, no necesito esto, una mierda, todo lo que quería hacer era jodidamente cocinar” antes de ser decapitado más tarde.

Coppola también lo eligió para «One From the Heart», «The Conversation», «Hammett» y «Tucker: The Man and His Dream». La conversación titular de Forrest con Cindy Williams en «The Conversation» está grabada por Gene Hackman, y su voz se escucha a lo largo de la película.