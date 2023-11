Muere el famoso actor Evan Ellingson a la edad de 35 años

Carrera de Evan Ellingson

Ellingson hizo su debut en el mundo dele entretenimiento a la edad de 13 años, haciendo un pequeño papel para una película y siendo invitado en ‘General Hospital’.

Tras esas apariciones logró trabajar en otros programas como: ‘Titus’, ‘That Was Then’, ‘Mad TV’, ‘Complete Savages’, ‘Bones’, ’24’ y otros.

Además de también involucrarse en diversas películas, tales coomo: ‘Walk the Talk’, ‘Letters from Iwo Jima’, ‘The Bondage’, ‘Confession’, ‘Rules of the Game’, ‘Time Changer’, ‘The Gristle’ y más.

Sin embargo, se alejó de los reflectores después del año de 2010 según TMZ, aunque sin duda dejó una huella en el mundo del entretenimiento.