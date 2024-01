Muere el actor de ‘Starsky & Hutch’, David Soul a los 80 años

Su impacto se sintió no solo en la pantalla, sino en la vida de aquellos a quienes tocó con su sonrisa, risa y pasión por la vida, dejando un recuerdo imborrable.

Sin embargo, su vida no estuvo exenta de desafíos y controversias. En la década de 1980, fue arrestado por violencia doméstica contra su esposa de ese entonces, Patti Carnel Sherman.

Además, incursionó en la televisión británica con apariciones en programas emblemáticos como Holby City, Little Britain y Lewis, lo que lo llevó a obtener la ciudadanía británica en 2004.

Figura polifacética, Soul también dejó su huella en diversas producciones como ‘Here Come The Brides’, ‘Magnum Force’ y ‘The Yellow Rose’.

Trayectoria desde la música hasta la fama

El camino hacia el estrellato de Soul no fue convencional. Inicialmente, incursionó en la música folk, fascinado por las canciones indígenas mexicanas mientras vivía en México durante su adolescencia.

Más tarde, adoptó la identidad de ‘The Covered Man’, obteniendo reconocimiento en programas de entrevistas televisivas. Sin embargo, fue su destreza actoral la que lo llevó a la cima de la fama.

A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Soul dejó su marca en producciones como Star Trek, Perry Mason y Here Come The Brides.

Consolidando de esa manera su estatus como una figura influyente en la industria del entretenimiento.