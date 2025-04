Muere el actor de Netflix Vittorio Pirbazari a los 44 años: tragedia en el gimnasio

El actor y estrella del fitness Vittorio Pirbazari falleció el lunes 1 de abril a los 44 años en Alemania.

Su inesperada muerte ha conmocionado a sus seguidores y al mundo del entretenimiento.

La noticia fue confirmada por el cineasta Said Ibrahim a través de Instagram, donde destacó la calidad humana del actor y su amistad con él.

“Vito tenía un corazón blando como el de un niño de 10 años”, escribió el mismo lunes, mientras que este 2 de abril anotó: «Descansa en paz mi hermano».

Vittorio ‘Vito’ Pirbazari — bodybuilder and actor from the popular Netflix show, «Dogs of Berlin» — died suddenly on Monday after collapsing while running on a treadmill at the gym.

Read more: https://t.co/QcaaKpZMOf pic.twitter.com/Lcgzz63GZO

— TMZ (@TMZ) April 2, 2025