Muere el actor Billy Miller a los 43 años

Muere el actor Billy Miller

Estaba a días de cumplir 44 años

Fans y compañeros despiden al famoso

¡LUTO EN LA ACTUACIÓN! Confirman la muerte del querido galán de telenovelas, Billy Miller, a los 43 años de edad.

La noticia se propagó rápidamente después de que el restaurante, de donde era copropietario, brindó detalles sobre esta trágica noticia.

Se desconoce la causa de muerte, pero el agente de Miller declaró que estaba pasando por una «fuerte depresión» cuando ocurrió el suceso.

Ante las trágicas noticias, desde colegas hasta seguidores no han dejado de enviar mensajes de cariño por el deceso del querido actor.

MUERE BILLY MILLER

El tres veces ganador del Daytime Emmy, Billy Miller, murió a dos días de su cumpleaños y fue su agente quien confirmó la tragedia.

«El actor estaba luchando contra la depresión maníaca cuando murió», destacó el agente de Billy Miller y citó el portal de noticias Michael Fairman TV.

La muerte del histrión, fue confirmada por primera vez por The Belmont, uno de los restaurantes del que Miller era copropietario en Los Ángeles.

La estrella de The Young and the Restless y General Hospital, perdió la vida el pasado 15 de septiembre y este domingo, estaría cumpliendo 44 años.