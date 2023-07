Muere el actor Bill Cunningham: El último proyecto público que tuvo

Cunningham se retiró en el año de 1989 cuando, después de invertir todos sus ahorros en Pacific Artists Agency, la vendió. Luego de muchos años de trayectoria, decidió dar su último giro profesional en el 2014 al sacar su autobiografía.

«I Wonder What Became of Me» es el nombre de la autobiografía que fue su último proyecto ya alejado de la televisión. Sin lugar a dudas, es uno de los hombres de la industria que más aportó a pesar de que su retiro fue hace más de 30 años, dio a conocer El Heraldo de México.

