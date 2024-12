En un comunicado de prensa, la familia del actor expresó: «Art no solo fue un actor increíble, sino también un esposo devoto, amigo y fuente de luz para todos los que lo conocieron».

La legendaria carrera del histrión

Art Evans tuvo una destacada carrera en cine, televisión y hasta doblaje, pues su último trabajo se dio el año pasado en la serie Disney+ The Proud Family: Louder and Prouder.

Pero su papel más recordado fue el de Duro de Matar 2 ‘Die Hard 2’, junto a Bruce Willis donde interpretó a Leslie Barnes, un empleado de la torre de control aéreo.

A lo largo de su carrera hizo 120 papeles y dejó un legado importante en la cultura afroamericana.

Más papeles emblemáticos de Art Evans fueron en películas como Fright Night, The Story of Us y A Soldier’s Story junto a Denzel Washington.