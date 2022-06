Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora el ámbito del medio del espectáculo se vuelve a vestir de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de quien fue el entrenador de diversos famosos, entre ellos David Bisbal y Antonio Orozco.

David Bisbal rinde tributo a Eduardo Mena, su entrenador personal

“Se que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. Todo! Dios no puedo hablar solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté”, colocó en la descripción de la imagen que ha compartido recientemente en su Instagram. “Este no es un día triste que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos!”, dice la fotografía de David Bisbal

“Más bien es un día que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos”, finaliza. En sus historias también compartió una triste imagen con el cielo lleno de nubes como fondo, “Te llevaré en mi memoria, en mis recuerdos y en mi corazón, donde cada vez que te busque pueda encontrarte… Gordo, por siempre en nuestros corazones E.M”, se lee en el status del cantante. Q.E.P.D Eduardo Mena. Archivado como: Muere entrenador Eduardo Mena.