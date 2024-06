Muere Donald Sutherland, actor de M.A.S.H. y The Hunger Games (Los Juegos del Hambre)

Muere actor Donald Sutherland a los 88 años de edad

Su hijo Kiefer Sutherland confirma la noticia

Conocido por M.A.S.H. y The Hunger Games (Los Juegos del Hambre)

En las primeras horas de este jueves 20 de junio, se informó sobre la muerte del actor canadiense Donald Sutherland en Miami, Florida, a los 88 años de edad.

Su larga carrera se extendió desde M.A.S.H. hasta The Hunger Games (Los Juegos del Hambre), entre otras cintas, según reportó The Associated Press.

El también actor Kiefer Sutherland, hijo del histrión, confirmó la partida de su padre por medio de sus redes sociales.

Su representante dijo que su deceso ocurrió tras padecer una larga enfermedad.

«Mi padre ha fallecido»

El protagonista de la serie 24 confesó que su padre es ‘uno de los actores más importantes en la historia del cine’.

Donald Sutherland nunca se sintió intimidado ‘por un papel, bueno, malo o feo’, aseguró Kiefer.

TAMBIÉN TE PODRIA INTERESAR: Dicen por qué Ángela Aguilar no tuvo otra opción que confirmar su relación con Christian Nodal

«Amó lo que hizo e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida», escribió el también director de cine.

No pasó mucho tiempo para que sus seguidores le expresaran sus condolencias.