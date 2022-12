Muere la diseñadora de modas, Vivienne Westwood

La noticia se reveló por la cuenta de la firma Westwood

“Vivió una vida increíble”, detalló la firma en redes sociales

¡MURIÓ UNA FASHION ICON! Confirman la muerte de la diseñadora de modas, Vivienne Westwood, a los 81 años de edad. A través de su enfoque radical en el sentido de la moda, sobresalió en los principales fashion shows y rompió estigmas con sus diseños más famosos. Westwood, marcó un antes y un después en el diseño y por ello, se convirtió en las favoritas de la industria.

Por medio de un comunicado de prensa, se dio a conocer la muerte de la diseñadora y especificaron que “el mundo necesita gente como Westwood”, por su forma de luchar y sobre todo, llevar consciencia a través de las marchas donde participó y los diseños que robaron la atención. Descanse en paz.

MUERE VIVIANNE WESTWOOD

Este jueves se convirtió en un día “negro” tanto en el mundo de la moda, como en el fútbol, tras darse a conocer la muerte del exjugador de fútbol, Edson Arantes do Nascimento, y ahora, se confirmó la muerte de la diseñadora de modas, Vivienne Westwood. Se informó de su deceso a la edad de 81 años.

La casa de modas del mismo nombre de Westwood anunció su muerte en las plataformas de redes sociales y dijo que murió en paz. No se reveló una causa, informó la agencia The Associated Press. En la publicación, revelaron una fotografía de la diseñadora y el comunicado de prensa que se presentó tras la pérdida.