Muere el diseñador japonés Issey Miyake

Falleció a los 84 años debido a un cáncer de hígado

Miyake mantuvo su vida familiar en privado

Muere Issey Miyake. Apenas iniciando el mes de agosto, las malas noticias en el mundo del espectáculo han llegado, y es que este año se han dado a conocer varias muertes de celebridades. Distintos famosos han perdido la vida, ya sea por enfermedades, accidentes y hasta muertes naturales.

Issey Miyake, quien construyó una de las marcas de moda más grandes de Japón y era conocido por sus piezas plisadas audazmente esculpidas, así como por los cuellos de tortuga negros del ex director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, ha fallecido. Tenía 84 años, de acuerdo con The Associated Press.

Miyake murió el 5 de agosto de cáncer de hígado, dijo el martes la Oficina de Diseño de Miyake. Miyake definió una era en la historia moderna de Japón, alcanzando el estrellato en la década de 1970 entre una generación de diseñadores y artistas que alcanzaron la fama mundial al definir una visión japonesa única de Occidente.

Los pliegues tipo origami de Miyake transformaron el poliéster generalmente tosco en chic. También usó tecnología informática en el tejido para crear prendas. Su vestimenta sencilla estaba destinada a celebrar el cuerpo humano sin importar la raza, la constitución, el tamaño o la edad.