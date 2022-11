Muere el director nominado a los premios Oscar y Tony, Douglas Mcgrath

El director y guionista, perdió la vida a los 64 años de edad

¿Qué le pasó al director cinematográfico?

¡DE LUTO EN EL CINE! El director y guionista, Douglas Mcgrath, de 64 años de edad, perdió la vida de forma sorpresiva y la noticia, fue confirmada por los productores de una obra que se mostraba en Broadway, quienes explicaron cuándo ocurrió la triste noticia y revelaron que fue lo que causó la pérdida del director de Teatro.

La noticia llegó al público, quienes dieron palabras de despedida para el director a través de redes sociales. El mundo de los reflectores, se ha visto ensombrecido por varias de las figuras épicas que marcaron su historia; Alejandro Chomski, quien destacó por ser un importante director y guionista de cine, murió a los 54 años de edad, mientras dormía.

MUERE DOUGLAS MCGRATH

El escritor y director de teatro, televisión y cine Douglas McGrath, quien obtuvo una nominación al Tony por “Beautiful: The Carole King Musical” y una nominación al Oscar por el guion de “Bullets Over Broadway” que coescribió con Woody Allen. , murió el jueves. Tenía 64 años de edad, confirmó la agencia The Associated Press.

A través de redes sociales, diversos colegas, amigos y fanáticos despidieron a McGrath. En los mensajes, resaltaron la carrera que realizó en el cine, teatro y televisión, convirtiéndose en una de las figuras importantes en el mundo de los reflectores. Por el momento, destacaron la importancia en su trabajo y la manera en como será recordado.