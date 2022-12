Irreparable pérdida en el mundo del cine

Dan a conocer la muerte del director Mike Hodges a los 90 años de edad

Se le recuerda por películas como Flash Gordon y Asesino implacable, entre muchas otras

¡De luto! En las primeras horas de hoy, se informó sobre el deceso del director de cine Mike Hodges a los 90 años de edad, a quien se le recuerda por estar al frente de películas como Flash Gordon y Asesino implacable, entre muchas otras. De inmediato, usuarios de redes sociales expresaron sus condolencias tras enterarse de esta noticia. Su deceso ocurrió el pasado 17 de diciembre, pero fue hasta ahora que se confirmó.

Según reportó BBC, la muerte del también guionista, dramaturgo y novelista, que nació el 29 de julio de 1932 en Bristol, Reino Unido, fue informada por Mike Kaplan, productor y amigo de Hodges. Medios como The Guardian y Variety se encargaron de difundir esta triste noticia. Que en paz descanse este famoso director de cine.

¿De qué murió Mike Hodges?

Se supo que Mike Hodges murió en su residencia particular, ubicada en la localidad de Dorset, Inglaterra, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento. Además de Flash Gordon, se le recuerda por dirigir Croupier y The Terminal Man. Su última cinta fue I’ll sleep when I’m dead, la cual se filmó hace casi 20 años.

Brian Blessed, quien interpretó al Príncipe Vultan en Flash Gordon, se expresó así respecto a esta famosa cinta: “Es la única película, además de Henry V con Kenneth Branagh, que corrí al estudio para comenzar a filmar. Hodges (tenía una) imaginación brillante, pero su dirección… alucinante. Gran manera, gran percepción. La película fue una bocanada de aire fresco”.