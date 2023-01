“Suena tremendo y, en verdad, no es más que una torpe aproximación al hacer de un cineasta siempre empeñado en caminar al borde de los precipicios y siempre entregado al dictado de una voz única y distinta, profundamente poética y salvajemente cierta. Se le definió como el cineasta de la crueldad y del lirismo y él aceptaba el título con lo ojos completamente abiertos. Y con una sonrisa de agradecimiento. Y de miedo”.

Hace poco más de un año, Agustí Villaronga reveló que padecía cáncer, y ahora, en las primeras horas de este domingo, se confirma el sensible fallecimiento del director de cine hispano, a quien se le recuerda por haber dirigido la película Pa negre, así como las cintas Tras el cristal y El vientre del ma, entre muchas otras. Que en paz descanse.

“Nosotros vivimos en un mundo muy amable y justo al lado… Nosotros pasaremos la pandemia, pero en más de la mitad del planeta, de un modo u otro, la pandemia ha estado y estará ahí siempre. Naufragamos, pero unos mucho más que otros”. Esta película fue descrita como ‘una obra elaborada desde la necesidad de no estar quieto en un tiempo en el que todo se detuvo’.

“La rareza de este mundo es que pese al progreso y la riqueza, cada vez hay más desigualdad. Por otro lado, miras la historia y te das cuenta de que no hemos vivido momentos mejores. El hombre está enfrentado a las hambrunas, las guerras y las pandemias desde el principio de los tiempo. Es desolador ver que, pese a todo, ahí seguimos”, expresó Agustí Villaronga a propósito del estreno de la que sería su última película, El vientre y el mar, en 2021.

Así informó Agustí Villaronga que tenía cáncer

Fue en los primeros días de noviembre que el director de cine hispano Agustí Villaronga reveló que padecía cáncer. En una entrevista para un programa de radio de España, que retomó el portal Vilaweb, el cineasta confesó que no podría participar en las actividades relacionadas al estreno de la película El vientre y el mar, la cual sería la última que haría.

““De salud estoy algo tocado. Hace unos meses me detectaron la enfermedad, un cáncer y, aunque no tengo metástasis, tendré que someterme a una operación. Seguramente me perderé el estreno porque estaré en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”. Al confirmarse la noticia de su deceso, usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato.