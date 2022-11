No pasó mucho tiempo para que las redes sociales se llenaran de mensajes de despedida para el director de cine y guionista, que entre sus cintas más recordadas se encuentran Hoy y mañana, Dormir al sol, basada en la novela de Adolfo Bioy Casares y la ya mencionada El país de las últimas cosas (Archivado como: Muere el director de cine y guionista Alejandro Chomski).

Miembros de las fuerzas policiales confirmaron que no se encontraron signos de violencia en el director, quien hace apenas dos años estrenó la cinta El país de las últimas cosas, la cual recibidó muy buenas críticas y que está basada en una novela de Paul Aster. Su expareja, así como madre de su hijo, fue quien se encargó de todos los trámites correspondientes.

Fue poco después del mediodía de ayer sábado que policías se trasladaron al hogar del cineasta, ubicado en el barrio de Núñez, en Buenos Aires, Argentina, debido a una ‘averiguación de causales de muerte’. Su hijo notó que su padre no reaccionaba a diferentes estímulos. Luego de que llamaran al SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia), éstos confirmaron el fallecimiento del artista.

Triste noticia. Poco antes de cumplir 54 años de edad, y días después del fallecimiento del director de cine para adultos, Víctor Maytland, el mundo del cine en Argentina se vuelve a vestir de luto con el deceso del también director y guionista Alejandro Chomski, a quien encontraron sin vida en su domicilio particular.

De acuerdo con información de La Nación , el director también participó en producciones de Estados Unidos, entre ellas, Feel the noise y A beautiful life. También realizó Dormir al sol y Maldito seas Waterfall!, además de los documentales Existir sin vos. Una noche con Charly García y Alek (Archivado como: Muere el director de cine y guionista Alejandro Chomski).

Nacido el 27 de noviembre de 1968 en Buenos Aires, Argentina, Alejandro Chomski estudió cine en Nueva York, así como en el American Film Institute. Con su primer película, Hoy y mañana, del 2003, participó en la sección “Un certain regard”, del prestigiado Festival de Cannes, realizado en esta ciudad francesa durante 12 días de mayo.

Por su parte, Directores Argentinos Cinematográficos publicó en su cuenta que “con nuestro mayor sentimiento y pesar acompañamos a sus familiares y amigos en todo su dolor”. Se espera que no pase mucho tiempo para que informen sobre la causa de la inesperada muerte del artista (Archivado como: Muere el director de cine y guionista Alejandro Chomski).

Según reportó el Diario El Argentino , el director de cine y guionista Alejandro Chomski falleció mientras dormía sin alguna causa visible para su fallecimiento, motivo por el cual se le practicó una autopsia. Sus familiares informaron que sus restos serán velados mañana. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales recordó que el cineasta “inició su carrera cinematográfica en la década del 90 trabajando como asistente de dirección en ‘Coffee and Cigarettes’, de Jim Jarmusch, y en otros proyectos de la mano de Emir Kusturica, Spike Lee y Luis Puenzo”.

“Eramos noticia mundial por nuestro descalabro”: Alejandro Chomski

Con motivo del estreno de su película El país de las últimas cosas, estrenada en el 2020 y la cual es una adaptación de la novela de Paul Aster del mismo nombre, Alejandro Chomski ofreció una reveladora entrevista a Página 12, donde reveló que la idea de este proyecto surgió luego de ver que Argentina era una especie de ‘país descalabrado’: “Eramos noticia mundial por nuestro descalabro. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado en Argentina. Yo tenía amigos en otras partes del mundo y me decían: ‘¿Qué pasó que tuvieron cinco presidentes en una semana?'”.

“Nadie entendía el fenómeno. Y en la novela estaba explicado un descalabro. Llevarlo a imágenes y al cine me posibilitaba trabajar un género que no está desarrollado en el cine hollywoodense, donde se trabaja la idea del film catástrofe con la idea de que la sociedad está descalabrada, pero a partir de un tsunami, una inundación, un virus o un bombardeo. En este caso era la posibilidad de trabajar la reflexión sobre el capitalismo que se descalabra porque las instituciones no funcionan”.