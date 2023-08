A través de redes sociales, el equipo dio a conocer la trágica noticia y no revelaron las causas del deceso.

Un legado perdurable

Jim Price dejó una huella imborrable en la historia de los Detroit Tigers, donde brilló como una estrella resplandeciente en el campo de juego.

Su habilidad en la receptoría y su pasión por el deporte le ganaron el corazón de los fanáticos, quienes lamentaron su pérdida en redes sociales.

De acuerdo con la agencia The Associated Press, se dio a conocer que las causas de muerte no se dieron a conocer en el comunicado que se extendió.

Su legado sigue vivo en la memoria de todos aquellos que tuvieron la suerte de verlo jugar, y escuchar sus análisis apasionados.